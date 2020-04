Il film di Uncharted con Tom Holland è stato anticipato di tre mesi grazie al rinvio del

Leggi su eurogamer

(Di domenica 26 aprile 2020) Dopo un'epopea fatta di rinvii e registi che entravano e uscivano, finalmente una buona notizia per i fan die del suo adattamento cinematografico: nella giornata di oggi, Sony ha annunciato la nuova data d'uscita dele, a sorpresa di tutti, non è un, bensì un anticipo.Ildiè ora atteso per il 16 luglio 2021, in anticipo di trerispetto alla data precedente, fissata per ottobre 2021.A causa del coronavirus, la produzione delera stata interrotta il mese scorso, proprio quando erano partite le riprese con il protagonista, Tom, il quale vestirà i panni del giovane Nathan Drake. Fortunatamente, sembra che questo "intoppo" non abbia causato un ennesimo, anche se per quello dovremo aspettare l'evoluzione della pandemia nei prossimi.Leggi altro...