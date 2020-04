Coronavirus | Navi Mumbai è deserta | migliaia di fenicotteri rosa invadono la città

(Di venerdì 24 aprile 2020) Decine didihanno riempito un piccolo lago di fronte ad una serie di edifici nella città di, in India,a causa delle misure restrittive imposte per combattere il. L’effetto è immediato: ilcolora lo specchio d’acqua e il risultato è spettacolare. L'articolodila città indiana. Le immagini spettacolari proviene da Il Fatto Quotidiano.

