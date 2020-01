Coronavirus: British Airways sospende tutti voli verso la Cina (Di mercoledì 29 gennaio 2020) A causa della epidemia del nuovo Coronavirus che finora ha contagiato 6mila persone, British Airways ha annunciato la sospensione immediata di tutti i suoi voli verso la Cina. L’epidemia di Coronavirus si diffonde velocemente: il bilancio sale a 132 morti, nuovi contagi anche in EuropaL'articolo Coronavirus: British Airways sospende tutti voli verso la Cina Meteo Web. meteoweb.eu

