Carles Perez Roma: visite mediche per lo spagnolo – FOTO (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Carles Perez Roma: visite mediche per lo spagnolo in arrivo dal Barcellona. Colpo in entrata per il reparto avanzato dei giallorossi – FOTO (dal nostro inviato) – Carles Perez è arrivato a Roma. L'esterno d'attacco spagnolo, atterrato in mattinata a Fiumicino, si sta dirigendo a Villa Stuart dove sosterrà le visite mediche. Carles Perez, probabilmente, incontrerà l'altro nuovo acquisto giallorosso, ovvero Villar. L'ex Barcellona prenderà, idealmente, il posto di Zaniolo in campo: dopo la vicenda Politano, infatti, Petrachi ha virato subito su di lui per sostituire Nicolò.

