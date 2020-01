Superenalotto, centrato il 6 a La Spezia: jackpot da 67 milioni (Di martedì 28 gennaio 2020) La prima maxi vincita del Superenalotto dell’anno nuovo è già arrivata. La schedina vincente, da due euro, è stata giocata in una tabaccheria ad Arcola, in provincia di La Spezia. La tabaccheria, non a caso, si chiama “Il Quadrifoglio”. Che abbia portato fortuna? Superenalotto, centrato il 6: 67 milioni Il jackpot è stellare: vale 67.218.272,10 euro. La sestina vincente è stata: 16, 21, 33, 50, 57, 89, numero Jolly 52 e SuperStar 26. Con la vincita di stasera sale a 123 il numero dei “sei” realizzati dalla nascita del Superenalotto. L’ultimo “sei” risale al 17 settembre 2019, quando erano stata vinta una cifra simile: 66,4 milioni di euro, il 14esimo montepremi più alto dei jackpot del Superenalotto. La schedina vincente era stata giocata a Montechiarugolo (Pr). Sempre nel 2019 era stata vinta la cifra record, mai stata così alta: 209 ... notizie

Alex19Francesco : Auguri!!! Io ho giocato a Torino ?? - zazoomblog : Estrazioni Lotto Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 28 gennaio 2020: centrato il 6 vinti 67 milioni -… -