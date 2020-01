Sondaggi, in Emilia-Romagna il «ceto basso» vota Lega, donne e giovani preferiscono il centrosinistra. In Calabria i ragazzi disertano le urne (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Se in Calabria i giovani hanno preferito l’astensione, in Emilia-Romagna hanno votato il centrosinistra e le sardine hanno fatto la loro parte. Lo rivela l’analisi sul voto alle regionali realizzata da Swg che conferma inoltre come, in Emilia-Romagna, le città abbiano votato per Stefano Bonaccini, mentre i centri minori hanno preferito Matteo Salvini. Il voto in Emilia-Romagna: i giovani e l’aiuto delle sardine Nella fascia di età 18-34, il 32,6% ha scelto Pd, il 6,5% la lista Bonaccini Presidente, il 4,8% il M5s, mentre il 26,1% ha votato Lega e il 6,8% Fratelli d’Italia. Anche le donne hanno votato il centrosinistra. Il 37,3% ha scelto Pd, il 5,8% Bonaccini Presidente, il 4% M5s, mentre il 30,6% ha votato Lega, il 7,7 Fratelli d’Italia. A votare Lega sono stati in particolare i cosiddetti ceti bassi. Il 39,2% ha scelto il partito di Salvini, 20,8% Fratelli ... open.online

