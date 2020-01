L’Emilia ha staccato il citofono. Respinte le provocazioni di Salvini. Parla il governatore della regione rossa, Bonaccini: “Decisiva la scelta di puntare sui valori di questa terra” (Di martedì 28 gennaio 2020) “I nostri avversari hanno cantato vittoria troppo presto. L’Emilia Romagna li stupirà. Ci stupirà”. Aveva affermato Stefano Bonaccini dal palco del PalaGalassi di Forlì venerdì sera, per l’ultimo comizio di quella che è stata una campagna elettorale lunga, iper personalizzata, anomala per molti versi, in cui non sono mancati veleni e colpi bassi. Perché in ballo vi era ben oltre che la riconquista della Regione. E Bonaccini lo sa. L’uomo del momento da oggi è lui. E non solo entro i confini emiliani romagnoli. Presidente lei è riuscito nell’impresa di arginare l’ondata sovranista. Questa è una grande “responsabilità”, lo sa? “Credo di essere stato protagonista di una sfida in cui non ho vinto solo io ma L’Emilia Romagna. E credo, lo dico senza presunzione, di non aver fatto errori, di non essere caduto nelle provocazioni ma di aver sempre Parlato di cose concrete. Se ripercorro questi ... lanotiziagiornale

