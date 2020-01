Le prossime elezioni regionali tra maggio e giugno (Di martedì 28 gennaio 2020) Con la vittoria di Bonaccini in Emilia-Romagna il governo ha guadagnato un po’ di tregua elettorale. Le prossime elezioni regionali ci saranno a maggio e a giugno, mentre tra gli appuntamenti già fissati ci sono le suppletive per i seggi dell’uninominale da riassegnare in Parlamento a Roma e a Napoli e i voti in un municipio a Roma, oltre al referendum sul taglio dei parlamentari il cui risultato sembra già più o meno acquisito (e confermerà la legge voluta dai grillini). Si vota però in regioni importanti e decisive. In alcune, come in Veneto, il risultato già oggi sembra scontato vista l’ampia maggioranza su cui può contare il centrodestra. Ma si vota anche in Liguria, regione che è stata per molto tempo a sinistra e di recente è passata ad essere governata da Giovanni Toti che tenterà il bis ma dovrà stare molto attento alla possibile rimonta del PD. Le elezioni ... nextquotidiano

