La Terza Classe saluta Napoli (per ora): “Tra Canada e Usa per entrare nel mercato americano” (Di martedì 28 gennaio 2020) C'è una band napoletana che con il suo folk bluegrass ha conquistato una certa notorietà nei circuiti americani, là dove il genere è nato. Si chiama La Terza Classe e dopo un successo costruito in otto anni di vita tenta il salto e lo fa andando direttamente oltreoceano. prima, però un concerto all'ex Asilo Filangieri con tantissimi ospiti. fanpage

