San Giovanni, ladro sorpreso con mani nella cassa: per fuggire lascia cellulare a titolare tabacchi (Di lunedì 27 gennaio 2020) Due ragazzi di 34 anni sono stati denunciati per furto in concorso dopo che hanno provato a rapinare una tabaccheria in via Magna Grecia. Sorpresi da un cliente, hanno provato maldestramente a farla franca ma sono stati bloccati dalla titolare del negozio: per fuggire hanno lasciato il cellulare nelle sue mani. fanpage

emergenzavvf : Si era rifugiata sul terrazzo per ripararsi dal fumo sprigionato dall’#incendio in casa, a soccorrere la donna ci h… - matteosalvinimi : ?? Piazza piena a San Giovanni in Persiceto!!! Trovare così tanta gente un lunedì pomeriggio mi dice una cosa: quest… - matteosalvinimi : Questo ragazzo di San Giovanni in Persiceto compirà 18 anni il 25 gennaio ma ha già le idee chiare: il giorno dopo… -