Francesco Totti protagonista della serie Celebrity Hunters con Fedez - (Di domenica 26 gennaio 2020) Erika Pomella Francesco Totti è una delle celebrità che hanno preso parte alla produzione di Amazon Original Celebrity Hunters - Caccia all'uomo In occasione della presentazione del nuovo catalogo di intrattenimento della piattaforma Amazon Prime Video, che ha avuto luogo a Roma lo scorso 23 gennaio alla presenza di Jennifer Salke, presidente di Amazon Studios, è stato presentato alla stampa Celebrity Hunted - Caccia all'uomo, che vede come protagonista l'ex calciatore e amato capitano dell'A.S. Roma Francesco Totti. Si tratta di un prodotto tutto italiano non-fiction, il primo di Amazon Original, prodotto da EndemolShine Italia, con un cast stellare che sarà di sicuro richiamo per gli spettatori. Oltre Francesco Totti, infatti, il cast si avvale anche della presenza del rapper Fedez, di Luis Sal, dell'attore Claudio Santamaria con la compagna Francesca Barra. E ancora: ... ilgiornale

Francesco Totti Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Francesco Totti