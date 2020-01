Formazioni Napoli-Juve: Gattuso schiera il miglior undici a disposizione contro la Juve (Di domenica 26 gennaio 2020) Rino Gattuso ha scelto l’undici che scenderà in campo alle 20.45 contro la Juventus di Maurizio Sarri. Confermata la formazione proposta da Sky. Meret che torna finalmente titolare della porta. Fabian Ruiz a centrocampo con Demme e Zielinski. E in attacco Milik con Insigne e Callejon Queste le scelte dell’allenatore: Napoli: Meret, Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui, Fabian, Demme, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne. All: Gattuso L'articolo Formazioni Napoli-Juve: Gattuso schiera il miglior undici a disposizione contro la Juve ilNapolista. ilnapolista

