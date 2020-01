Coronavirus, ragazza si sente male a Milano, era appena tornata dalla Cina (Di domenica 26 gennaio 2020) Un studentessa di 21 anni cinese, appena tornata da Wuhan, si è sentita male in una residenza per studenti della Bocconi, a Milano, ed è stata ricoverata in ospedale per accertamenti volti a escludere che si tratti di Coronavirus. Ieri il virologo Roberto Burioni, comunicando che l'infezione può anche essere asintomatica, ha invitato alla prudenza: al momento non ci sono casi conclamati in Italia. fanpage

