Santiago De Martino oggi: il figlio di Belen posa come un principe (Di sabato 25 gennaio 2020) Sono molte le foto che ogni giorno, oggi come in passato, Belen Rodriguez e Stefano De Martino condividono di loro figlio: dalle vacanze in montagna ai rientri a casa dopo scuola, i loro seguaci hanno visto crescere giorno per giorno il piccolo Santiago. C’è uno scatto in particolare che lo ritrae in una posa da lord che mette in luce quanto ormai sia diventato grande. Santiago De Martino oggi Santiago, che ha ormai quasi sette anni, non ha infatti ha ereditato dai genitori soltano la bellezza ma anche lo stile e la passione per la moda. A dimostrarlo c’è una foto risalente a dicembre 2019 in cui il piccolo si è lasciato immortalare con un’espressione seria e impassibile seduto su una poltrona in velluto. Visualizza questo post su Instagram Il mio principino #S Un post condiviso da notizie

zazoomblog : Belen Rodriguez Stefano De Martino e il piccolo ‘incidente’ con il figlio Santiago - #Belen #Rodriguez #Stefano… - KontroKulturaa : Belen Rodriguez, Stefano De Martino e il piccolo 'incidente' con il figlio Santiago - - KontroKulturaa : Belen Rodriguez, il figlioletto Santiago De Martino la rimprovera in pubblico: ecco il motivo [FOTO] - -