Fincantieri: Massolo, ‘sviluppo proiezione internazionale fa onore a industria italiana’ (2) (Di sabato 25 gennaio 2020) (Adnkronos) – L’inaugurazione di oggi è stata anche l’occasione per fare il punto sui progetti principali del gruppo. “In Qatar – ha spiegato Massolo – abbiamo raggiunto delle intese non solo per la fornitura di navi ma anche per assistere quel paese in generale nella predisposizione delle proprie infrastrutture cantieristiche e questo sarà importante perché sarà uno sforzo di sistema che l’industria italiana potrà fare.Scadenze importanti ci aspettano negli Stati Uniti, noi già produciamo per la marina americana, c’è una gara molto impegnativa che stiamo facendo in questo momento e speriamo che la nostra tecnologia, le Fremm in particolare, possa essere adottata opportunamente adattandola alle esigenze americane per il futuro dalla marina militare americana”.L'articolo Fincantieri: Massolo, ‘sviluppo proiezione ... calcioweb.eu

