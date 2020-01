Meteo, le previsioni di sabato 25 e domenica 26 gennaio. VIDEO (Di venerdì 24 gennaio 2020) L’anticiclone, il vero protagonista di questo inverno, sta per essere sconfitto. E’ in arrivo una perturbazione direttamente collegata alla tempesta Gloria che da diversi giorni staziona sulla penisola iberica e il sud della Francia. Da noi arriverà in forma attenuata ma porterà comunque un deciso cambiamento del tempo. sabato, sin dal mattino sono previste piogge e nevicate in Liguria (1200-1400 metri di quota). Il tempo sarà instabile anche su Toscana e Lazio. domenica la perturbazione sfilerà verso i Balcani e le ultime precipitazioni interesseranno soprattutto il Sud. Non ci saranno grosse variazioni nelle temperature sempre piuttosto alte e sopra la media del periodo. Al Centro Sud i valori diurni potranno arrivare fino a 16-18 gradi. Dopo qualche giorno di disturbi, da martedì è attesa la rimonta dell’anticiclone. I cosiddetti “giorni della merla”, intesi nella tradizione popolare ... tg24.sky

