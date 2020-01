Martina Stella Instagram, la giacca lascia intravedere l’intimo: «Disarmante!» (Di venerdì 24 gennaio 2020) Martina Stella è una famosa attrice italiana. L’artista ha debuttato al cinema a 16 anni con il film L’ultimo bacio per la regia di Gabriele Muccino. Da quel momento in poi la sua carriera non si è più fermata e Martina ha riscosso un successo dopo l’altro. Inoltre l’attrice è molto attiva anche sui social. Oltre 400 mila followers seguono il profilo Instagram di Martina Stella. La showgirl con loro condivide ogni giorno diversi attimi della sua vita sia privata che pubblica. Poche ore fa la bella Martina ha pensato bene di postare qualche anteprima, decisamente interessante, del suo set fotografico. Il suo look audace ha colpito l’attenzione dei suoi followers. La giacca “birichini” lascia intravedere l’intimo. Leggi anche –> Martina Stella body sgambato, pose hot davanti allo specchio, il lato B riflesso è da urlo ... urbanpost

