Infiltrazioni nel palazzo del cimitero, al via la petizione per sollecitare le istituzioni (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNocera Superiore (Sa) – Una petizione per risolvere il problema delle Infiltrazioni che continuano ad essere presenti in tutta la sua gravità presso il palazzo ubicato all’interno del cimitero di Nocera Superiore. L’iniziativa è stata lanciata dall’associazione “Legalità e Trasparenza” dell’avvocato Raffaella Ferrentino che, da tempo, segue la vicenda. Domenica 26 gennaio 2020, dalle ore 9 alle 13, si potrà firmare la petizione nei pressi del cimitero dove sarà presente un gazebo dell’associazione. “Si tratta di una situazione insostenibile sia per coloro che vanno a far visita ai propri defunti ponendo a serio rischio la loro incolumità per la decadenza dell’immobile e le crepe già esistenti sui muri e sia per l’ubicazione dei loculi esposti a gravi Infiltrazioni di acqua”, ha detto. “Inoltre all’interno del palazzo vi sono ... anteprima24

