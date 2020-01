Mia madre, il pass per disabili, e l'umiliazione subita da chi vuole rispettare le regole (Di giovedì 23 gennaio 2020) La visita per il rinnovo del tagliando per poter parcheggiare nei posti riservati mostra la faccia disumana dello Stato. Incapace di mostrare umanità verso chi ne ha bisogno espresso.repubblica

PalliCaponera : @eleeisuoilibri Si in effetti mi stava benissimo. E si spendo molto i abbigliamento ed accessori, mi piace il 'vest… - MusFly1984 : Mia madre. ?? - mvvnligvt : RT @DREAMGLW: ODDIL RAGAAQQAQ MIA MADRE MIHA DATO L'OK PER IL BIGLKETO PER ANDARE A FANCULO!!! -