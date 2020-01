Carcere di Benevento: detenute a lezione da Alessia Macari (FOTO) (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- Presso la Casa Circondariale di Benevento, sono stati presentati alla stampa i risultati di un Corso di formazione per il make up cui hanno partecipato una decina di donne ‘ospiti’ della struttura. Le attività formative, avviate nello scorso mese di dicembre a cura di Alessia Macari, sono inserite, nello spirito e nella lettera della costituzione e della legislazione vigenti, nel contesto delle iniziative che vedono impegnata la struttura carceraria per favorire il reinserimento nella vita della società civile da parte dei detenuti una volta scontata la propria pena. Il concetto è stato ribadito oggi ai Giornalisti dal direttore della casa circondariale, Gianfranco Marcello, che ha positivamente giudicato i risultati del corso. La stessa curatrice, che, peraltro, è sentimentalmente legata ad uno dei calciatori del Benevento in lotta per ... anteprima24

