The Witcher: Netflix sarebbe al lavoro sul film d'animazione The Witcher: Nightmare of the Wolf (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Da prima che Henry Cavill arrivasse sui nostri schermi nei panni di Geralt di Rivia nella sere The Witcher di Netflix, circolavano voci riguardo un film d'animazione che sarebbe stato lanciato tra la Stagione 1 e la Stagione 2. C'erano vari rumor, ma nulla di concreto. Fino ad ora. Stando a quanto riportato da WGA, ora sappiamo che il film si intitolerà The Witcher: Nightmare of the Wolf.Nightmare of the Wolf è scritto da Beau DeMayo, che ha scritto il terzo episodio della prima stagione, intitolato "Betrayer Moon". DeMayo sta anche scrivendo uno degli otto episodi della seconda stagione.Dato quello che abbiamo visto da DeMayo nella prima stagione (e pensando al titolo del film), si potrebbe facilmente ipotizzare che la pellicola potrebbe avere elementi horror. Per quanto riguarda il lupo nel titolo, il candidato più semplice sarebbe Geralt di Rivia, il lupo bianco che sarebbe doppiato ... eurogamer

