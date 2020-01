Napoli in semifinale! Ritorno al San Paolo contro Inter o Fiorentina. Ecco le date (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Gli azzurri battono la Lazio ai quarti e volano alle semifiali Il Napoli battendo i... L'articolo Napoli in semifinale! Ritorno al San Paolo contro Inter o Fiorentina. Ecco le date proviene da ForzAzzurri.net. forzazzurri

arekmilik9 : 90 minuti di cori, di sostegno, di incitamento. Se siamo in semifinale e’ grazie a tutti noi e a tutti voi. Insieme… - Gazzetta_it : #CoppaItalia Il #Napoli ritrova tifosi e vittoria: con la #Lazio basta Insigne ed è semifinale #NapoliLazio - caterinabalivo : Grande Napoli! Grande vittoria in Coppa Italia, nonostante un bel pò di sofferenza, siamo in semifinale, grazie tif… -