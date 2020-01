Ultimo e Federica Lelli si sono lasciati? Gli indizi sui social (Di martedì 21 gennaio 2020) Finita la storia d’amore tra Ultimo e la sua Federica Lelli? Ecco gli indizi del gossip che impazza sul web nelle ultime ore. La storia d’amore tra Ultimo e Federica Lelli è finita? Come va la storia d’amore tra Ultimo e Federica Lelli? Sarà già finito il loro amore? Queste sono le domande che alimentano il gossip che impazza sul web nelle ultime ore. A sollevare numerosi dubbi nei fan della coppia è stato il compleanno della ragazza, che recentemente ha compiuto 22 anni. Grande assente per l’occasione è stato proprio il cantante, che da settimane ormai ha smesso di pubblicare anche sui social foto e Stories in compagnia della fidanzata. Mentre la ragazza festeggiava il compleanno tra sole donne, infatti, il cantautore si trovava per le strade del centro storico di Roma, in compagnia dei suoi amici. Che la storia d’amore che ha ispirato brani di successo, ... velvetgossip

Radio105 : Questa non sarebbe la prima crisi tra Ultimo e Federica... ?? #Ultimo #FedericaLelli #21gennaio #Radio105 - gossipblogit : Ultimo e la fidanzata Federica Lelli non stanno più insieme? - zazoomnews : Ultimo e la fidanzata Federica Lelli non stanno più insieme? - #Ultimo #fidanzata #Federica #Lelli -