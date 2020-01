Pallanuoto femminile, Italia-Russia 7-13: le pagelle del Setterosa. Tra le azzurre si salva soltanto Elisa Queirolo (Di martedì 21 gennaio 2020) Il Setterosa è stato sconfitto nei quarti di finale degli Europei di Pallanuoto femminile: l’Italia è stata battuta per 7-13 dalla Russia, in una partita in equilibrio soltanto per metà gara. Ora la Nazionale di Paolo Zizza lotterà per il quinto posto e, soprattutto, dovrà tentare la qualificazione olimpica nel torneo di Trieste a marzo. Di seguito le pagelle odierne delle azzurre. LE pagelle DEL Setterosa DEL 21 GENNAIO GORLERO Giulia, 4.5: il 35% di parate è un dato che purtroppo non si discosta da quanto visto nel torneo nelle partite con le selezioni di primo livello. Occorreranno altre percentuali nel preolimpico di Trieste, ovvero le medie abituali del nostro estremo difensore. TABANI Chiara, 5: oltre metà gara in acqua, cerca di dare il suo contributo in fase difensiva, senza gran successo. Non si fa quasi mai vedere in avanti, tenta una sola conclusione, senza ... oasport

