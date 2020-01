LIVE Patrasso-Venezia, EuroCup basket 2020 in DIRETTA: i lagunari cercano il colpo in Grecia (Di martedì 21 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Patrasso-Reyer Venezia – La presentazione di Patrasso-Reyer Venezia 18.00 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Patrasso – Venezia. Il match inizierà tra 15 minuti. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Promitheas Patrasso – Umana Reyer Venezia, match che chiude il girone d’andata delle top-16 di EuroCup 2019-2020. Al momento ambedue i sodalizi, i quali fanno parte del gruppo F, vantano lo stesso record, un successo e una sconfitta, e una vittoria fuori casa permetterebbe ai lagunari di fare un passo deciso verso la qualificazione ai quarti di finale. Ad ogni modo, non sarà affatto facile vincere in casa dei greci del Patrasso, un team veramente solido che, attualmente, occupa anche la terza posizione in classifica nel campionato ellenico. I campioni d’Italia dovranno tirare fuori il ... oasport

OA_Sport : LIVE Patrasso-Venezia, EuroCup basket 2020 in DIRETTA: i lagunari cercano il colpo in Grecia -