Star Trek: Picard | nella nuova clip Picard e il suo amato cane (Di lunedì 20 gennaio 2020) Star Trek: Picard è l’attesissima serie di CBS All Access che presenterà il ritorno di Sir Patrick Stewart nel ruolo dell’amato personaggio di Star Trek Capitano Jean-Luc Picard Una nuova clip di Star Trek: Picard mostra il protagonista e il suo cane Picard che vagano senza meta attraverso lo splendido vigneto dell’ex ufficiale della Flotta … L'articolo Star Trek: Picard nella nuova clip Picard e il suo amato cane proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

zombie_mich : A parte che ormai non è più giovane e che il 'next step' è stato Hell or High Water, Quentin lo facciamo questo Sta… - capt_dildo : RT @TalkingStarTrek: A che ora verrà trasmesso STAR TREK: PICARD? #StarTrek --> - blade_runner68 : RT @TalkingStarTrek: A che ora verrà trasmesso STAR TREK: PICARD? #StarTrek --> -