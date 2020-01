La studentessa denuncia: "Insulti e sputi sul treno solo perché sono cinese" (Di domenica 19 gennaio 2020) Valentina Dardari La ragazza è stata offesa pesantemente sul treno a Mestre da due ragazzini: lo sfogo sulla sua pagina Facebook Terribile l’avventura vissuta da una ragazza 19enne di origini cinesi cresciuta in Italia, studentessa dell’università di Cà Foscari. Valentina Wang, questo il suo nome, ha voluto denunciare e sfogare tutta la sua rabbia e delusione sulla sua pagina Facebook. studentessa insultata sul treno perché cinese La giovane studentessa, come ogni giorno, si trovava in stazione per salire sul treno che da Venezia l’avrebbe riportata a casa, a Badia Polesine, comune in provincia di Rovigo. Mentre si trovava sul binario in attesa del convoglio, alcuni ragazzi, tutti minorenni, le si sono avvicinati e le hanno prima detto, deridendola: “Prova a pronunciare la R, tanto non riesci incapace”. Valentina ha cercato di ignorarli, pensando che facendo così forse se ne ... Leggi la notizia su ilgiornale

