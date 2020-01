Brescia, pesta la compagna e dà fuoco alla casa: ricercato romeno (Di domenica 19 gennaio 2020) Federico Garau Dopo aver massacrato di botte la donna, il 59enne ha dato fuoco all'appartamento, convinto di aver appena commesso un omicidio. Gli inquirenti sono ora sulle sue tracce Una violenza inaudita quella che si è consumata in un'abitazione di Carpenedolo, comune italiano in provincia di Brescia, dove un cittadino dell'est Europa ha pestato a sangue la compagna fino a farle perdere i sensi. Convinto che la donna fosse morta o prossima a perdere la vita, invece di chiamare i soccorsi, ha dato fuoco all'appartamento, dandosi poi alla fuga. I fatti, secondo quanto riferito dai quotidiani locali che hanno riportato la notizia, si sono verificati nella notte fra il 17 ed il 18 gennaio scorsi. Ancora ignote le ragioni che hanno spinto l'uomo, un 59enne di nazionalità romena, ad agire con una simile furia. Completamente fuori controllo, si è scagliato contro la giovane ... Leggi la notizia su ilgiornale

