PAGELLE Napoli Fiorentina: Chiesa sblocca il match, Luperto distratto VOTI (Di sabato 18 gennaio 2020) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 20ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Napoli Fiorentina Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Napoli e Fiorentina, valido per la 20ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Chiesa FLOP: Luperto VOTI Napoli (4-4-2): Ospina 6,5; Hysaj 5,5, Manolas 6, Di Lorenzo 5, Luperto 4,5; Allan 5 (55′ Demme 5,5), Fabian 5, Zielinski 5,5 (60′ Lozano 5,5), Callejon 5 (74′ Llorente 5); Milik 5, Insigne 5,5. All.: Gattuso 5. Fiorentina (3-5-2): Dragowski 6; Milenkovic 6,5, Pezzella 6,5, Caceres 7; Lirola 6,5, Benassi 6, Pulgar 6, Castrovilli 7,5, Dalbert 6 (86′ Ceccherini s.v.); Chiesa 7,5 (78′ Sottil 6), Cutrone 6,5 (66′ Vlahovic 7). All. Iachini 7. Arbitro: Pasqua 6 Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

