Com’è sparito (e com’è stato ritrovato) il “Ritratto di signora” di Klimt (Di sabato 18 gennaio 2020) Una storia incredibile: un quadro di cui si sa tutto su come sia stato ritrovato, ma ancora molto poco su come sia sparito. Si tratta del Ritratto di Signora di Gustav Klimt, dipinto che risale al 1916-17, ritrovato il mese scorso a Piacenza e dichiarato autentico dai tecnici che lo hanno analizzato. La sparizione deve essere avvenuta a febbraio del 1997 – o poco prima -. Per i successivi 22 anni il quadro è rimasto nascosto nell’alveo del muro perimetrale della galleria Ricci Oddi. Gli studiosi ancora non riescono a spiegare come sia potuto accadere. Il trafugamento era stato favorito dal trasloco di alcune tele nel Palazzo Gotico di Piacenza in occasione di una mostra sul pittore austriaco. Una delle ipotesi avanzate è che il ladro, disturbato dal viavai di gente, abbia rubato il quadro e, per non dare nell’occhio, lo abbia incastrato nell’intercapedine ... Leggi la notizia su open.online

pisto_gol : “Mai più un altro Parma” disse il presidente della FIGC Carlo Tavecchio il giorno della introduzione del fair-play… - Bobbio65M : RT @GiovanniToti: INDOVINELLO DEL SABATO: TROVATE LE DIFFERENZE TRA QUESTE DUE FOTO? La prima è stata pubblicata oggi dal Secolo XIX, la s… - ziacarlacar : RT @GiovanniToti: INDOVINELLO DEL SABATO: TROVATE LE DIFFERENZE TRA QUESTE DUE FOTO? La prima è stata pubblicata oggi dal Secolo XIX, la s… -