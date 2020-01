LIVE Biathlon, Staffetta femminile Ruhpolding 2020 in DIRETTA: si parte, l’Italia testa la formazione per i Mondiali (Di venerdì 17 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.10 Da non sottovalutare neppure la Svizzera, con le tre Gasparin nelle prime tre frazioni, nell’ordine Elisa, Selina ed Aita, ed in chiusura Lena Haecki. 14.03 Favorita numero uno per la vittoria è la Norvegia, che schiera Karoline Knotten, Ingrid Tandrevold, Tiril Eckhoff e Marte Roeiseland, poi tutte le altre selezioni appaiono un gradino sotto, con la Svezia che mette in chiusura Hanna Oeberg, la Germania padrona di casa con Denise Herrmann, ultima a scendere in pista, che deve trovare la giornata giusta al tiro, e la Francia, che porta in quarta frazione Justine Braisaz. 13.55 La formazione dell’Italia è la medesima dell’ultima Staffetta di Ruhpolding, dove però, a parte Vittozzi al lancio, la disposizione delle frazioniste era diversa, con Wierer in seconda, Sanfilippo in terza e Carrara in chiusura. Oggi invece si ... Leggi la notizia su oasport

infoitsport : LIVE – Biathlon, sprint maschile Ruhpolding 2020: aggiornamenti in DIRETTA - enricospada2 : DIRETTA LIVE - Fourcade per confermarsi ad altissimi livelli, azzurri per risalire la china dopo le sfortunate prov… - infoitsport : LIVE Biathlon, Sprint femminile Ruhpolding 2020 in DIRETTA. Eckhoff infallibile: vittoria e pettorale giallo ma Wie… -