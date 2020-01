VIDEO – Falsi ‘nichel free’, Finanza sequestra 4 milioni di prodotti cinesi (Di giovedì 16 gennaio 2020) Erano pronti per essere commercializzati oltre quattro milioni di prodotti recanti marchi contraffatti e privi dei requisiti di sicurezza, sequestrati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma. Il Comando provinciale capitolino fa sapere: “Nel corso di tre ispezioni in capannoni ubicati nei quartieri Esquilino, Prenestino e Tiburtino, nella disponibilità di società riconducibili a cittadini cinesi, le Fiamme Gialle del 3° Nucleo Operativo Metropolitano hanno scoperto numerosi articoli di bigiotteria riportanti la falsa marcatura ‘nichel free’, particolarmente dannosi per la salute e la sicurezza dei consumatori. Sono state inoltre rinvenute stampe e accessori per auto recanti loghi e form factor delle più note case automobilistiche, tra i quali ‘Porsche’, ‘Audi’, ‘Mercedes’ e ‘Honda’. L’operazione – che si è conclusa ... Leggi la notizia su ladenuncia

