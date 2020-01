Noemi Letizia: “Dopo lo scandalo Berlusconi volevo farla finita” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Noemi Letizia sarà la protagonista di un nuovo reality “The Real Houseviwes di Napoli” in onda su Real Time. In occasione di questo nuovo programma, Noemi ha deciso di raccontarsi, ricordando i momenti più bui della sua vita. Nel 2009, la sua faccia era su tutti i giornali a causa della partecipazione di Silvio Berlusconi alla festa dei suoi 18 anni. Al settimanale Oggi, Letizia dice: “Ho trascorso mesi chiusa in casa, senza uscire, senza mangiare, senza voler vedere gente perché non mi fidavo più di nessuno. L’unica cosa che riuscivo a fare era piangere. volevo morire, sparire per sempre, farla finita”. Noemi Letizia: “volevo farla finita” Noemi Letizia, oggi 29enne e madre di tre figli, continua dicendo come all’epoca subì un bullismo mediatico “che non auguro neanche al mio peggior nemico”. Soffrì di anoressia, e poi un ritorno ... Leggi la notizia su notizie

