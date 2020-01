Dopo Trudeau, “beccati” anche Putin e Assad mentre prendono in giro Trump – Il video (Di mercoledì 15 gennaio 2020) «Se anche Trump intraprendesse la strada per Damasco, si correggerebbe». Avrebbe detto Bashar al-Assad, presidente in carica della Siria, in un dialogo tra lui e Vladimir Putin durante la visita a sorpresa del presidente russo, sempre più “padrone” del Medio Oriente, avvenuta a inizio gennaio. Il video Nel video, pubblicato sui social da The Independent, si vedono i due ridere e scherzare durante la visita dei leader dei due Paesi alla Chiesa della Vergine Maria. Putin and Assad caught on video mocking Trump pic.twitter.com/R8tlZD5iaS— The Independent (@Independent) January 15, 2020 Secondo quanto riporta Sputnik, durante la visita i due presidenti hanno parlato dell’apostolo Paolo che, secondo la leggenda, si sarebbe convertito al cristianesimo alle porte di Damasco appunto. «Se Trump passerà da questa strada, tutto diventerà normale anche con lui», ... Leggi la notizia su open.online

