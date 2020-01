Box Office Italia weekend 10 gennaio 2020: Tolo Tolo supera 40 milioni ma si allontana da Quo Vado? Hammamet parte da 2 milioni (Di lunedì 13 gennaio 2020) Box Office Italia weekend 10 gennaio 2020: Tolo Tolo centra i 40 milioni ma il record d'incassi di Quo Vado? è lontano. Hammamet parte bene con € 2.250.000 Tolo Tolo raggiunge la soglia di 40 milioni di euro. Sprint nel fine settimana con €4.623.349 registrati nel weekend del 10 gennaio 2020. Tolo Tolo è stabilmente primo nel Box Office Italia con € 41.157.331 e 5.874.902 di spettatori paganti, attualmente sesto film con maggior incasso in Italia alle spalle del suo “Che bella giornata”, “Titanic”, “Sole a catinelle” e l’obiettivo che sembra ormai lontano, gli incassi record di Quo Vado? a quota € 65 milioni. Altro record per il Box Office Italia che vede in seconda posizione un altro tiTolo nostrano “Hammamet”, non accadeva da diverso tempo. Gli incassi del nuovo film di Gianni Amelio, con Pierfrancesco Favino nei panni di Bettino ... Leggi la notizia su spettacoloitaliano

