Lutto nel cinema: è morto Buck Henry de “Il Laureato”. Il dolore dei colleghi: “Era geniale” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Grave Lutto nel mondo del cinema. Se ne è andato un uomo leggendario che nessuno può dimenticare. È morto Buck Henry, lo sceneggiatore di un capolavoro del cinema, “Il Laureato”. Buck Henry fu anche co-regista di un altro grande classico, “Il paradiso può attendere” che aveva visto la collaborazione di Henry con Warren Beatty. Sia per “Il Laureato” che per “Il paradiso può attendere”, Buck Henry ricevette una nomination agli Oscar. Ma Buck Henry non fu solamente uno sceneggiatore, fu anche attore in varie pellicole e volto del Saturday Night Live. È morto all’età di 89 anni nella serata di mercoledì 8 gennaio per un attacco di cuore al Cedars-Sinai Health Center di Los Angeles. La sua morte ha lasciato tutti sconvolti. Si tratta di una perdita enorme. Il cinema è sempre stato la sua passione e qualcosa che ha sempre fatto parte del suo dna. Sua madre era l’attrice Ruth Taylor e trasmise ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

