La Stampa: da ‘mai dire gol’ i regali del Napoli che hanno consentito la doppietta di Lukaku (Di martedì 7 gennaio 2020) L’Inter vince al San Paolo “anche se non soprattutto per colpa di un Napoli un crisi di uomini e di fiducia”. Lo scrive La Stampa. Gattuso aveva detto, alla vigilia, di voler riaccendere l’entusiasmo, ma il Napoli “se l’è giocata (male) senza Mertens (comunque mai titolare con Ringhio) e soprattutto Koulibaly e Maksimovic. L’emergenza-record in difesa, con l’esterno Di Lorenzo alla prima da centrale, è stata subito letale. Ai limiti dell’impresentabile, il pacchetto arretrato che ha concesso centimetri, esperienza e qualità a un’Inter che, senza alzare i ritmi, ha potuto limitarsi a sfruttare i regali altrui. Da «Mai dire gol» quelli che hanno consentito a un Lukaku comunque devastante la seconda doppietta consecutiva: prima Di Lorenzo lo ha lanciato scivolando a centrocampo, poi Meret si è schiacciato in mezzo alle gambe un siluro mancino”. Il Napoli ... Leggi la notizia su ilnapolista

