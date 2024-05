Casa Spinelli -sequestrati 220 mila euro

(Di mercoledì 8 maggio 2024) 14.50dalla Guardia di Finanza 220in contanti e valuta estera ad Aldo,ex presidente di Genoa e Livorno e imprenditore della logistica portuale.è ai domiciliari per l'inchiesta sulla corruzione, che vede coinvolto il governatore della Liguria Toti. Sarà interrogato domani Paolo Signorini,ex presidente dell'Autorità portuale e Ad di Iren. E' accusato di corruzione per l'esercizio della funzione e atti contrari ai doveri d'ufficio.E' l'unico dei 25 indagati finito in carcere.

Roma, 8 maggio 2024 - Nell'ambito della maxi Inchiesta per corruzione e voto di scambio la Guardia di Finanza di Genova ha trovato e sequestra to 216 mila euro in contanti e altro denaro in valuta estera, non ancora quantificato, nella perquisizione ...

Inchiesta Genova, sequestrati oltre 200mila euro a casa di Aldo Spinelli - Inchiesta Genova, sequestrati oltre 200mila euro a casa di Aldo spinelli - La Guardia di Finanza ha sequestrato circa 220mila euro in contanti, più altri in valuta estera, a casa dell'imprenditore spinelli, ora ai domiciliari ...

Corruzione in Liguria, trovati 220mila euro in contanti a casa di Aldo Spinelli - Corruzione in Liguria, trovati 220mila euro in contanti a casa di Aldo spinelli - Liguria. La Guardia di Finanza ha effettuato un sequestro di 220 mila euro in contanti e valuta estera all'imprenditore Aldo spinelli.

Toti sarà interrogato venerdì in Procura a Genova. Sequestrati 220mila euro in contanti a casa di Spinelli - Toti sarà interrogato venerdì in Procura a Genova. Sequestrati 220mila euro in contanti a casa di spinelli - Sono infine previsti per la giornata di sabato gli interrogatori del capo di gabinetto del presidente Toti, Matteo Cozzani, e dell’imprenditore genovese Aldo spinelli. Intanto, la Guardia di Finanza ...