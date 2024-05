Calendario scolastico Emilia Romagna | le lezioni riprenderanno il 16 settembre - per concludersi il 6 giugno 2025

Le Regioni hanno iniziato a deliberare i calendari scolastici per il prossimo anno scolastico 2024-25 . Oltre alle date indicate dalle Regioni i collegi docenti possono deliberare ulteriori giorni di sospensione nel limite dei giorni di lezioni da ...

In Puglia le lezioni per l'anno scolastico 2024/2025 inizieranno il 16 settembre 2024 e il termine delle attività per le scuole dell'infanzia entro il 30 giugno 2025 e per tutte le altre scuole al 7 giugno 2025. L'articolo Calendario scolastico ...