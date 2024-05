Una guida di cicala al romanticismo periodico

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il risveglio delle cicale periodiche: un tango nell’intimità della natura Dopo anni sottoterra, le cicale periodiche emergono in massa per accoppiarsi, cantare e corteggiare. Il loro coro potrebbe essere confuso con il suono di un UFO. Una danza delicata nella natura Per le cicale è in corso un rituale di corteggiamento intricato, paragonabile a un tango. Errori potenziali in questo processo delicato sono molteplici, poiché la posta in gioco è elevata. Brood XIII e Brood XIX: due gruppi di cicale In quest’anno di “doppia emergenza”, sono presenti due gruppi di cicale periodiche, ciascuno con diverse specie. Le loro canzoni possono L'articolo proviene da News Nosh.

