Commissione d’inchiesta Mirella Gregori e Emanuela Orlandi - convocati i familiari | cosa aspettarsi

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Al via domani, giovedì 9 maggio 2024, le audizioni deidiper labicamerale d'inchiesta. L'avvocata Laura Sgrò a Fanpage.it: "Necessaria la loro testimonianza per ricostruire l'accaduto".

Al via la prima Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende Emanuela Orlandi e Mirella Gregori , la giovane scomparsa il 7 maggio sempre del 1983. Il 14 marzo, infatti, la Commissione bicamerale è entrata ufficialmente in carica con ...

Orlandi-Gregori, al via la commissione d'inchiesta. La ricostruzione del cold case dall'inizio alla fine: Ali Agca, il «ganglio» e i codici segreti - Orlandi-Gregori, al via la commissione d'inchiesta. La ricostruzione del cold case dall'inizio alla fine: Ali Agca, il «ganglio» e i codici segreti - Le audizioni di fratello e sorelle delle ragazze scomparse nel 1983. Cosa è successo in 41 anni: l'attentato al Papa, gli antefatti del rapimento, i servizi segreti, lo scandalo Ior-Ambrosiano ...

La sorella di Mirella Gregori, scomparsa 41 anni fa : “Una donna potrebbe sapere chi è il rapitore” - La sorella di mirella Gregori, scomparsa 41 anni fa : “Una donna potrebbe sapere chi è il rapitore” - La sorella di mirella Gregori chiede che venga ascoltata nuovamente una donna che potrebbe conoscere l'identità del rapitore della ragazza, scomparsa ...

Federalimentare, Made in Italy traino economia per il 94% degli italiani - Federalimentare, Made in Italy traino economia per il 94% degli italiani - Questo non è protezionismo, è semplice buon senso”. Mirco Carloni, Presidente della commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, ha affermato che “Federalimentare svolge un ruolo molto ...