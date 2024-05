Licenza Sospesa per 15 Giorni al Bar della Rissa di Fine Aprile

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Chieti - Il bar di Cupello, teatro di una violentatra giovani avvenuta nella notte tra il 27 e il 28scorsi, ha visto la suaper quindiciper disposizione del questore di Chieti, su proposta dei carabinieri di Vasto. L'alterco, innescato da motivi futili, ha coinvolto due gruppi di giovani che si sono affrontati nel locale, lanciando anche sedie e causando ferite a tre ragazzi del posto, sebbene non gravi, come accertato dai militari intervenuti sul posto. La decisione del questore è stata motivata anche dai precedenti episodi di violenza che hanno coinvolto il bar. Il 13, per motivi banali, un cliente ha aggredito un conoscente, causandogli lesioni che richiedevano 15di cure. Inoltre, il 24, ...

Due arresti e locale pubblico chiuso per 10 giorni in seguito all'aggressione subìta dagli agenti della polizia municipale a Novoli. dove avevano fermato uno scooterista con la patente revocata L'articolo Firenze : agenti della polizia municipale ...

Nuovo Prefetto per la Bat: arriva da Biella Silvana D'Agostino - Nuovo Prefetto per la Bat: arriva da Biella Silvana D'Agostino - Cronaca Ferimento in una discoteca di Trani, licenza sospesa e multa per il titolare Arriva l'ordinanza del Questore. Al Comune richiesta una revoca urgente Onorificenza al Merito della Repubblica Ita ...

Locale chiuso 15 giorni, era punto di riferimento per i pusher della zona - Locale chiuso 15 giorni, era punto di riferimento per i pusher della zona - Il locale di pizza e kebab è situato in via Roma. Secondo gli investigatori è un luogo di ritrovo per la compravendita di stupefacenti ...

Controlli interforze nei luoghi della movida: sospesa la licenza a due esercizi pubblici - Controlli interforze nei luoghi della movida: sospesa la licenza a due esercizi pubblici - Il Nas e il Nil di Padova hanno proceduto al controllo di 18 esercizi pubblici, 2 dei quali, sono stati sanzionati rispettivamente per lavoro sommerso e mancanza di DVR (Documento valutazione rischi) ...