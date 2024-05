Quello appena trascorso è stato l’aprile più caldo di sempre | lo dice l’Ue Che aggiunge | Negli ultimi 12 mesi riscaldamento a +1,61°

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Anche aprile èil piùmai registrato a livello globale. Non devono trarre in inganno temporali e precipitazioni in arrivo anche nel Sud Italia, con allerta meteo in diverse regioni e la primavera piovosa di Milano, dove gli oltre 500 millimetri caduti da gennaio ad aprile (dovuti a un flusso di aria umida che arriva dal Mar Mediterraneo) non si vedevano da dieci anni. Perché a livello globale continua la serie record di temperature che vanno in direzione opposta. Lo rivelano i dati mensili pubblicati dal servizio Copernicus Climate Change, implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea.2024 èpiùdi qualsiasi aprile precedente registrato dai dati Era5, con una temperatura media dell’aria superficiale ...