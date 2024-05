LIVE Cobolli-Marterer 5-4 - ATP Roma 2024 in DIRETTA | l’azzurro serve per il set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 8 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI DARDERI-SHAPOVALOV DALLE 11.00 LADI FOGNINI-EVANS DALLE 19.00 AD-40 SET POINT. Con attenzione Flavio piazza tre dritti inside out scardinando la difesa del tedesco. 40-40 Scambio rocambolesco in cui il tedesco si inventa due recuperi di cui uno fortunoso disinnescando la volèe dell’avversario. 40-30 SET POINT. Vola via la risposta di rovescio di. 30-30si lascia investire dalla risposta di dritto dell’avversario. 30-15 Brutta questa palla corta giocata da Flavio. 30-0 Servizio vincente. 15-0 Arriva la stecca con il dritto da parte di. 5-4 BREAK ...