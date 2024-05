Internazionali d’Italia 2024 - Nadal | Coria e Federer i ricordi più belli Mi mancano le finali 1000 al meglio dei cinque

(Di mercoledì 8 maggio 2024) “Sono qui e giocherò di fatto il terzo torneo di fila, questa è già una buona notizia. Volevo giocare Roma perché è un torneo che richiama grandied in generale devo dire che il mio livello si sta alzando”. Rafaelè arrivato a Roma con le idee chiare. Sbarcato sabato nella capitale, il campione spagnolo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di primo turno deglicontro Zizou Bergs. Lo spagnolo si è allenato in questi giorni e ha anche condiviso il campo con Stefanos Tsitsipas e Francisco Cerundolo. “Sono contento di ciò che sto facendo e vediamo quanto potrò andare lontano qui e a Parigi, lì non so quali saranno le emozioni, non posso prevederle – le parole di-. Io vorrei sia chiaro che non mi ritiro perché non voglio ...

