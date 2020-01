Migranti: Bernini, ‘maggioranza unita solo su cause sbagliate, anche Renzi allineato’ (Di sabato 4 gennaio 2020) Roma, 4 gen. (Adnkronos) – “La maggioranza, divisa su quasi tutto, si ricompatta solo per le cause sbagliate. Il caso Gregoretti è emblematico: Italia Viva si sta già allineando alla posizione degli alleati che vogliono mandare Salvini sotto processo, chi per infausta coerenza e chi invece per vendetta”. Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia.“Renzi qualche settimana fa ha pronunciato nell’aula del Senato un vigoroso discorso sulla necessità di tornare al primato della politica per arginare le incursioni improprie delle Procure. Le sue piroette tra garantismo e giustizialismo non ci sorprendono più, ma qui c’è in ballo una questione ancora più grande: consegnare infatti un ex ministro dell’Interno nelle mani della magistratura per aver seguito la linea della fermezza sull’immigrazione clandestina che ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

