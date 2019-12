Pallamano | c’è il Supercoppa Day | la Jomi Salerno sfida il Brixen

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiDomenica 22 dicembre al Pala Resia di Bolzano c’è ilDay. In campo femminile per l’assegnazione del primo trofeo stagione ci sarà laPdo. Reduce dal cambio tecnico con la panchina affidata a Laura Avram la formazione salernitana proverà a portare a casa l’ambito trofeo. Per l’ultimo titolo stagionale si affronterà dunque laPdoche nella scorsa stagione ha conquistato lo Scudetto ed il. In campionato il bilancio è attualmente a favore delle salernitane, capitan Napoletano e compagne lo scorso 30 novembre si sono infatti imposte tra le mura amiche della palestra Caporale Maggiore Palumbo con il risultato finale di 26 a 23. Occhio comunque alla formazione allenata da coach Hubert Nossing che ha grande fame di vittoria e di rivalsa. D’altronde le altoatesine hanno già mostrato in campionato ...

