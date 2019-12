Repubblica – Gattuso | tre giorni di rivoluzione a Castel Volturno

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di sabato 14 dicembre 2019), i primi trediL’edizione odierna didedica spazio su quanto sta accadendo ain questa tredell’inizio dell’era: Il cambio in panchina è l’ultima speranza per De Laurentiis di rilanciare la caccia almeno al quarto posto, lontanissimo. La riscossa dovrà partire subito, già nei 90’ con il Parma. Aè stato chiesto il miracolo di cambiare volto al Napoli in tre, che asono stati sfruttati dal nuovo tecnico per una full immersion conclusa con il ritiro. Allenamenti più lunghi e duri, sedute tattiche approfondite, lezioni davanti al videotape. Ma gli azzurri hanno chiesto e ottenuto soprattutto di tornare al 4- 3- 3, il modulo chiesto anche ad Ancelotti. Dirà il campo se si trattava di un alibi o di una esigenza reale del gruppo, disattesa dal ...

