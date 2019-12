Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 13 dicembre 2019)13 DICEMBREORE 17:35 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLAA CAUSA DI STRARIPAMENTO FIUME AMASENO E’ STATA CHIUSA AL TRAFFICO LA STRADA PROVINCIALE 67 GUGLIETTA VALLEFRATTA IN PROVINCIA DI LATINA TRA IL KM 0+500 AL KM 3 NELLE DUE DIREZIONI INIZIAMO CON IL RACCORDO,IN ESTERNA CODE TRAFIUMICINO E NOMENTANA MENTRE IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E AURELIA ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA RACCORDO E TANGENZIALE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SITUAZIONE ANALOGA SEMPRE NEI DUE SENSI SULLAFIUMICINO TRA IL RACCORDO E COLOMBO SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI TRA RACCORDO E VIA DI MACCHIA SAPONARA IN DIREZIONE OSTIA ANCHE SU VIA PONTINA CODE TRA RACCORDO E POMEZIA NELLE DUE DIREZIONI SU VIA DEI CASTELLINI CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA LAURENTINA E VIA DI PRATICA NEI DUE SENSI DISAGI SU VIA NETTUNENSE ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2019 ore 17:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2019 ore 17:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 13-12-2019 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -