Il processo | Elena sospesa dal ruolo di PM | anticipazioni terza puntata venerdì 13

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Prosegue la corsa del legal thriller di Mediaset Il, il cui terzo episodio viene trasmesso13 dicembre dalle 21.25 circa in poi su Canale 5. Tornano coi rispettivi personaggi Vittoria Puccini, Roberto Herlitzka e Francesco Scianna, i tre nomi più importanti del cast che la prima rete del Biscione ha messo insieme per questo procedural incentrato sulle vicende della PM, coinvolta in un caso che la riguarda (anche) personalmente e che metterà a repentaglio sia la sua carriera, sia la sua vita privata. La serie è prodotta da Lucky Red con il sostegno del Comune di Mantova. Iltrama13 dicembre Il confine tra la vita privata die gli eventi delsi è assottigliata pericolosamente, costringendo la PM ad un duro giudizio sul suo operato: e se avesse cercato il colpevole nel luogo sbagliato? E se Linda fosse ...

